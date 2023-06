Φθιώτιδα

Φθιώτιδα: Μπούκαρε με όπλο στο Δασαρχείο και χτύπησε υπάλληλο

Ο δράστης είχε δεχτεί πρόστιμο για παράνομη υλοτομία. Ο υπάλληλος που δέχτηκε το χτύπημα στο κεφάλι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Σοβαρό επεισόδιο με θύμα υπάλληλο του Δασαρχείου Σπερχειάδας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (21/6) στη Σπερχειάδα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, 32χρονος που είχε δεχτεί πρόστιμο για παράνομη υλοτομία, εμφανίσθηκε με όπλο στην συγκεκριμένη υπηρεσία και σύμφωνα με μαρτυρίες τους απείλησε, ενώ έναν εξ αυτών τον χτύπησε με γκλοπ στο κεφάλι.

Αμέσως μετά μπήκε σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του κι εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο άτυχος υπάλληλος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου και του τοποθετήθηκαν ράμματα, ενώ παρέμεινε προληπτικά για 24ωρη νοσηλεία.

Από το ΑΤ Σπερχειάδας ξεκίνησαν αναζητήσεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει τα αδικήματα της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της οπλοχρησίας και της βίας κατά υπαλλήλου.

