Κρήτη: Απειλούσε να σφάξει το μωρό της συντρόφου του γιατί... έκλαιγε

Η καταγγέλουσα είπε στην Αστυνομία ότι ο 42χρονος το έκανε για πρώτη φορά, ότι είναι καλό παιδί, ότι δουλεύει και φέρνει χρήματα στο σπίτι.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία γυναίκα στα Μάλλι της Κρήτης, καθώς ο σύντροφό της από την Αλβανία απειλούσε ότι θα σφάξει το μωρό της επειδή έκλαιγε.

Η μητέρα του παιδιού, ηλικίας 40 ετών, επίσης από την Αλβανία κάλεσε την Αστυνομία και είπε ότι ο 42χρονος, υπό την επήρεια αλκοόλ, απειλούσε ότι θα σφάξει το βρέφος.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν βρήκαν τη γυναίκα να το έχει αγκαλιά προσπαθώντας να το προφυλάξει.

Ο 42χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Χερσονήσου.

Στο αστυνομικό τμήμα που πήγε την επόμενη ημέρα η καταγγέλουσα είπε ότι ο 42χρονος το έκανε για πρώτη φορά, ότι είναι καλό παιδί, ότι δουλεύει και φέρνει χρήματα στο σπίτι.

Ο 42χρονος αφέθηκε ελεύθερος αλλά κρατείται διοικητικά γιατί διαπιστώθηκε ότι δεν έχει έγγραφα παραμονής στη χώρα.

Η σύντροφός του με την οποία έκανε το παιδί είναι νόμιμα στη χώρα.

