Φωτιά στην Θεσσαλονίκη: Κάηκε σπίτι από τσιγάρο (εικόνες)

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από αναμμένο τσιγάρο και γρήγορα επεκτάθηκε στο σπίτι, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής για φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε δωμάτιο ισόγειου διαμερίσματος από τσιγάρο σε πολυκατοικία επί της οδού Πρόδικου, στην Τούμπα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με επτά πυροσβέστες, δυστυχώς όμως το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

