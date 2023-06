Μαγνησία

Βόλος: Μητέρα καταγγέλθηκε για ξυλοδαρμό του παιδιού της μέσα σε μαγαζί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 40χρονη γυναίκα επισκέφθηκε κατάστημα της πόλης, μάλωσε και χτύπησε την μικρή μπροστά σε κόσμο, για να δεχθεί καταγγελία και να συλληφθεί, το απόγευμα της Τετάρτης

-

Μητέρα στον Βόλο καταγγέλθηκε για ξυλοδαρμό του παιδιού της στο «Χαμόγελο», για να αποδειχθεί ότι οι εκδορές που έφερε σε σώμα και πρόσωπο η 7χρονη κόρη της, ήταν από χτυπήματα στο παιχνίδι. Η 40χρονη γυναίκα επισκέφθηκε κατάστημα της πόλης, μάλωσε και χτύπησε την μικρή μπροστά σε κόσμο, για να δεχθεί καταγγελία και να συλληφθεί, το απόγευμα της Τετάρτης.

Την «κινητοποίηση» για να υπάρξουν καταγγελίες προκάλεσαν οι εκδορές στο σώμα της 7χρονης.Η ίδια η μητέρα, επαναλάμβανε συνεχώς πως η μικρή είναι υπερκινητική και χτυπάει συνέχεια στο παιχνίδι και παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση ενώ η Εισαγγελία ζήτησε και ιατροδικαστική εξέταση της 7χρονης.

Η μητέρα που αφέθηκε ελεύθερη μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία των εξετάσεων αρνήθηκε πως χτυπά το παιδί , αλλά αυτό συμβαίνει αποσπασματικά και σε καμία περίπτωση δεν την χτυπά σε σημείο που να προκαλεί εκδορές στο σώμα της.

Η ιατροδικαστική που κατατέθηκε χθες απέδειξε πως δεν υπήρξε ξυλοδαρμός, αλλά οι εκδορές προέρχονταν όντως από χτυπήματα στο παιχνίδι και θα ακολουθήσει παιδοψυχιατρική εξέταση του παιδιού.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Titan: Το χρονικό της μοιραίας αποστολής στο ναυάγιο του Τιτανικού

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή ταξινόμηση οχημάτων μέσω του Gov.gr

Πέθανε ο Στεφάν Ντεμόλ