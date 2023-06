Σκιάθος: Αεροπλάνο απογειώθηκε και “σήκωσε στον αέρα” κόσμο (βίντεο)

Τον Ιούλιο του 2022 τουρίστρια εκτινάχθηκε από τα αέρια αεροσκάφους και υπέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Καμία αλλαγή στη συμπεριφορά εκείνων που αγαπούν να βιντεοσκοπούν από απόσταση αναπνοής τα αεροπλάνα να απογειώνονται από το αεροδρόμιο της Σκιάθου δεν φαίνεται να έχουν τα κατά καιρούς ατυχήματα που έχουν συμβεί με ένα από τα πιο σοβαρά τον Ιούλιο του 2022 όταν τουρίστρια εκτινάχθηκε από τα αέρια αεροσκάφους και υπέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανέβασε Βρετανός από την περασμένη εβδομάδα η κατάσταση στο αεροδρόμιο της Σκιάθου παραμένει η ίδια. Στα πλάνα φαίνονται αρκετά άτομα να βρίσκονται πίσω από το τοιχάκι που χωρίζει τον διάδρομο απογείωσης από τον δρόμο που περνάει πίσω από το αεροδρόμιο της Σκιάθου.

Just downloaded my Skiathos videos from last week, here’s a small preview of the absolute chaos when people underestimate the power of aircraft engines! pic.twitter.com/ll2g9nY8AA