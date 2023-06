Έβρος

ΕΛΑΣ: “Οικογενειακή επιχείρηση” η συμμορία που ξάφριζε σπίτια στην Αττική (εικόνες)

Τα μέλη της προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή συντηρητές ανελκυστήρων. Συνελήφθησαν 11 άτομα. Πώς έφτασαν οι Αρχές στην εξάρθρωση της συμμορίας.

Συμμορία που διέπραττε κλοπές από σπίτια ηλικιωμένων σε περιοχές της Αττικής, με τα μέλη της να προσποιούνται υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή συντηρητές ανελκυστήρων, εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωϊ σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου, της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής, της Διεύθυνσης Άεσης Δράσης Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε και της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 11 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Σε βάρος τους, καθώς και για ακόμα επτά άτομα, τα οποία αναζητούνται, σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία τετελεσμένες και σε απόπειρα και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι, που διατηρούσαν μεταξύ τους συγγενικές σχέσεις, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, πριν από περίπου δυόμισι χρόνια. Παράλληλα, είχαν εφοδιαστεί με πολλά οχήματα,τα οποία χρησιμοποιούσαν εκ περιτροπής, ενώ σε περίπτωση ταυτοποίησής τους από τις Αρχές τα απέσυραν και τα πουλούσαν.

Οι φερόμενοι ως δράστες, με ορμητήριο τα Άνω Λιόσια, μετέβαιναν με τα επιχειρησιακά οχήματά τους σε περιοχές της Αττικής, με έντονη εμπορική δραστηριότητα. Εντόπιζαν τα υποψήφια θύματά τους, στοχεύοντας κυρίως ηλικιωμένα άτομα, τα οποία στη συνέχεια ακολουθούσαν κατά την επιστροφή τους στο σπίτι τους.

Στη συνέχεια πλησίαζαν τους ηλικιωμένους και με άψογη εμφάνιση, και σε αρκετές περιπτώσεις με επίδειξη πιστοποιητικών εγγράφων, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή συντηρητές ανελκυστήρων, τους έπειθαν να μπουν στο σπίτι τους. Με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή, χρησιμοποιώντας γάντια ή χειρουργικές μάσκες για την αποφυγή της αναγνώρισής τους, ενώ αμέσως μετά διέφευγαν με τα επιχειρησιακά οχήματά τους, στα οποία τούς περίμεναν συνεργοί τους.

Σε αστυνομικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, καθώς και σε τραπεζική θυρίδα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Τρία οχήματα, πλήθος κοσμημάτων μεγάλης αξίας (αλυσίδες λαιμού, αλυσίδες χεριού, σταυροί, δαχτυλίδια, ρολόγια, καρφίτσες, κολιέ, βραχιόλια), 46 χρυσές λίρες διαφόρων κοπών, εικόνα του Χριστού με ασημί πλαίσιο, 59.380 ευρώ, 31 δολάρια, 7 αβολίδωτα φυσίγγια κρότου σήμανσης, ημιαυτόματο πιστόλι κρότου με γεμιστήρα, κυνηγετική καραμπίνα, καταγραφικό μηχάνημα, 3 κινητά τηλέφωνα και μπλοκ επιταγών.

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 20 περιπτώσεις κλοπών και 4 απόπειρες κλοπών από σπίτια σε Κουκάκι, Γαλάτσι, Κηφισιά, Ζωγράφου, Χαλάνδρι, Μαρούσι, Αγία Παρασκευή, Παλαιό Φάληρο, Ψυχικό, Νέα Σμύρνη, Νέα Χαλκηδόνα και Χολαργό, ενώ το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η σπείρα ξεπερνά το ποσό των 600.000 ευρώ, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες.

