Σεισμός στην Πρέβεζα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 4 λεπτά πριν από τις 2 το μεσημέρι στην Πρέβεζα.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο 12 χλμ δυτικά-βορειοδυτικά της Πρέβεζας και εστιακό βάθος 16,8 χλμ.

