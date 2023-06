Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ακινητοποίηση Intercity - “Μπλόκαρε” κεντρικό κλειδί

Ταλαιπωρία για τους επιβάτες, προκάλεσαν τα προβλήματα στην σιδηροδρομική γραμμή στη Θεσσαλονίκη που ακινητοποίησαν αμαξοστοιχία.

Βλάβη στο σιδηροδρομικό κλειδί που βρίσκεται στον κόμβο ΤΧ1 κοντά στη Σίνδο σημειώθηκε το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να έχει ακινητοποιηθεί στην περιοχή η αμαξοστοιχία IC 52 με αφετηρία την Αθήνα που επρόκειτο να φτάσει στη Θεσσαλονίκη στις 2.40.

Για τον ίδιο λόγο δεν αναχώρησε στην ώρα της και η αμαξοστοιχία 55 από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΟΣΕ, έχει μπλοκάρει το κεντρικό κλειδί στον TX1, έναν κόμβο που βρίσκεται έξω από τη Θεσσαλονίκη, κοντά στη Σίνδο, στον οποίο υπάρχουν πολλές γραμμές και από τον οποίο δίνεται κατεύθυνση στα τρένα ώστε να μπουν στο σταθμό.

Σύμφωνα με επιβάτες, οι ίδιοι έχουν ενημερωθεί ότι μπορούν είτε να φύγουν μόνοι τους από τη Σίνδο είτε να περιμένουν μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.

