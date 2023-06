Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επιχειρηματίας έχει πέσει θύμα διαρρήξεων και κλοπών εννιά φορές

Απελπισμένος είναι ο επιχειρηματίας, που μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με θέα».

Επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης έχει πέσει θύμα διαρρήξεων και κλοπών εννέα φορές συνολικά, με την κατάστασή του πλέον να χαρακτηρίζεται με τη λέξη «απόγνωση».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα», ο επιχειρηματίας που διατηρεί το κατάστημά του στην Εγνατία, μεταξύ Αριστοτέλους και Αγίας Σοφίας, περιέγραψε πως, «στην πρώτη διάρρηξη ήταν σοκ, στην δεύτερη και την τρίτη άρχισα να αφήνω λίγα χρήματα», όμως πρόσφατα, «άφησα σημείωμα που έγραφε ‘πάρε τα χρήματα αλλά ,μην κάνεις ζημιά’».

Ο άνθρωπος που έχει πέσει εννέα φορές θύμα διάρρηξης και δύο θύμα κλοπής, είπε πως υπήρξε φορά που μπήκε μέσα ληστής και με την απειλή όπλου αφαίρεσε τα χρήματα κι έφυγε.

Πρόκειται για μαγαζί που λειτουργεί στο ίδιο σημείο για πάνω από 40 χρόνια. «Το πήρα από τον πατέρα μου, αλλά πώς να το αφήσω στα παιδιά μου;», διερωτήθηκε, ενώ είπε πως δεν μπορεί να το κλείσει, αφού έχει πουλήσει σπίτι για να κρατήσει το μαγαζί.

Όμως, στην περιοχή της Εγνατίας, «δεν υπάρχει πράσινο, δεν υπάρχει φωτισμός και είναι πιάτσα ναρκωτικών», είπε εξηγώντας ότι, «όλο αυτό άρχισε όταν μπήκαν οι λαμαρίνες του μετρό».

Τέλος, ανέφερε πως έχει πέσει θύμα διάρρηξης και στο σπίτι του, που βρίσκεται στον 7ο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας.

