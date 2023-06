Μαγνησία

Ατύχημα σε σχολείο: Υποχώρησαν τα κάγκελα και τραυματίστηκε παιδί

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του παιδιού. Πώς συνέβη το ατύχημα, για το οποίο διενεργείται αστυνομική προανάκριση.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 7χρονος όταν έπεσε στο κενό όταν υποχώρησαν τα κάγκελα Δημοτικού Σχολείου στον Αλμυρό, στον Βόλο.

Το ατύχημα συνέβη όταν το παιδάκι προσπάθησε να μπει στο κλειστό σχολείο για να παίξει, σκαρφαλώνοντας στα κάγκελα για να περάσει από πάνω. Τη στιγμή εκείνη, τα κάγκελα υποχώρησαν με αποτέλεσμα το παιδί να πέσει με το κεφάλι στο χώμα και να τραυματιστεί, ευτυχώς ελαφρά.

Περίοικοι που κατάλαβαν τι είχε συμβεί πήγαν στο σημείο, μετέφεραν το παιδί στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, ενώ στη συνέχεια έγινε μεταφορά του στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έγινε συρραφή του τραύματος στο κεφάλι και στη συνέχεια έγιναν εξετάσεις, από τις οποίες προέκυψε ότι δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Για το περιστατικό διενεργείται αστυνομική προανάκριση από το Α.Τ. Αλμυρού, στο πλαίσιο της οποίας θα διερευνηθεί αν το σχολείο είχε ενημερώσει τον Δήμο για το πρόβλημα που υπήρχε με τα κάγκελα, ενώ θα κληθεί ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος να καταθέσει αν είχαν γίνει εργασίες συντήρησης.

