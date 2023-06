Εύβοια

Εύβοια: Άγριος καβγάς με πυροβολισμούς και έναν τραυματία

Πανικός μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Εύβοια. Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Περιοχή Χαραυγή στη Χαλκίδα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας άνθρωπος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε ανάμεσα σε ομάδα ατόμων μετά από έντονο καβγά με ξυλοδαρμό μεταξύ τους, ένας από αυτούς έβγαλε όπλο και άρχισε να ρίχνει στον αέρα.

Ένας ηλικιωμένος άνδρας που συμμετείχε στον ξυλοδαρμό τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου τον μετέφερε στο Νοσοκομείο της Χαλκίδας, ενώ ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας βρίσκονται στην περιοχή.

Πηγή: evima.gr

