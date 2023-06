Λάρισα

Λάρισα: Έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού σε πολυκατοικία (εικόνες)

Στην είσοδο πολυκατοικίας εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός με τη γειτονιά της Λάρισας να σηκώνεται στο πόδι.

Στο πόδι σηκώθηκε μία ολόκληρη γειτονιά στο κέντρο της Λάρισας τα ξημερώματα του Σαββάτου. Όλα έγιναν γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα στην περιοχή του Αγίου Κωσταντίνου, όταν σε είσοδο πυλωτής πολυκατοικίας εξερράγησαν εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχές αναφέρουν ότι, επρόκειτο για μία χειροβομβίδα και ένα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό!

Από τον δυνατό θόρυβο που προκλήθηκε αναστάτωση σε όλη τη γειτονιά, αλλά και ζημιές σε ένα αυτοκίνητο και μικροφθορές στην είσοδο της πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία η οποία διερευνά τα κίνητρα αυτού του πρωτοφανούς περιστατικού.

