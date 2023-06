Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Μπαράζ συλλήψεων για κλοπές και διαρρήξεις

Έπιασαν στα "πράσα" πέντε άτομα στην Θεσσαλονίκη για κλοπές και διαρρήξεις.

Στην επ' αυτοφώρω σύλληψη πέντε ατόμων καθώς προσπαθούσαν να κλέψουν αντικείμενα από οικοδομή στην Μενεμένη, προχώρησαν άνδρες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Τα ξημερώματα σήμερα, άνδρες της ΕΛΑΣ εντόπισαν και συνέλαβαν δύο άτομα τα οποία είχαν σπάσει τζαμαρία καταστήματος στον Εύοσμο από το οποίο είχαν αφαιρέσει χρήματα και αντικείμενα. Μεγάλο μέρος των κλοπιμαίων βρέθηκε και αποδόθηκε στην ιδιοκτήτρια της επιχείρησης.

Επίσης συνελήφθη ημεδαπός άνδρας ο οποίος έκλεψε κινητό τηλέφωνο από πελάτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Χθες, τις απογευματινές ώρες, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν επ' αυτοφώρω δύο νεαρούς που προσπαθούσαν να διαρρήξουν κλειδαριά πολυκατοικίας στη Μενεμένη. Στην κατοχή του ενός νεαρού βρέθηκε και μικροποσότητα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

