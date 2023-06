Σέρρες

Σέρρες: φωτιά σε σπίτι από κεραυνό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.

-

Πυρκαγιά από κεραυνό ξέσπασε στο Αηδονοχώρι Σερρών σε σπίτι που κάηκε ολοσχερώς.

Πιο συγκεκριμένα, το σπίτι που βρίσκεται στην άκρη του χωριού, το χτύπησε κεραυνός και με τον δυνατό αέρα, που επικρατούσε στην περιοχή, η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερώς, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί καθώς ο 80χρονος κάτοικος του σπιτιού αντιλήφθηκε γρήγορα τη φωτιά και βγήκε έξω.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και από την πολιτική προστασία του Δήμου Βισαλτίας.

Ειδήσεις σήμερα

Λάρισα: Δέντρο έπεσε στην είσοδο καφετέριας (εικόνες)

Θεσσαλονίκη – φίδι: Γυναίκα οδηγός ταξί άνοιξε το καπό κι έπαθε σοκ

Μύκονος: Θρίλερ με πτώμα σε προχωρημένη σήψη σε οικοδομή