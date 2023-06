Λέσβος

Λήμνος: Νεκρός λουόμενος σε παραλία

Το μπάνιο στην θάλασσα για έναν άνδρα κατέληξε σε τραγωδία.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από την παραλία Κότσινα, στη Λήμνο, 77χρόνος άνδρας το μεσημέρι Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ήταν στη θάλασσα παρέα με τη σύζυγό του όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του.

Τον προσέγγισαν λουόμενοι και τον έβγαλαν στην ακτή. Εκεί, οι παρευρισκόμενοι προσέφεραν άμεσα πρώτες βοήθειες, ωστόσο ήταν αργά

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο μεταφέροντας τον άτυχο ηλικιωμένο άνδρα στο Νοσοκομείο της Λήμνου. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

