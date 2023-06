Θεσσαλονίκη

Εκλογές - Θεσσαλονίκη: “Οικογενειακή υπόθεση” η διαδικασία για δικαστική αντιπρόσωπο

Η γυναίκα, "ειστράτευσε" σύζυγο, παιδί και ανιψιό για να τη βοηθήσουν στο εκλογικό τμήμα.

Με την εκλογική διαδικασία να συνεχιζεται, μια δικαστική αντιπρόσωπος έκανε... οικογενειακή υπόθεση τις εκλογές σε εκλογικό τμήμα της Θεσσαλονίκης.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, δικαστική αντιπρόσωπος, έχοντας την εμπειρία από τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, όπου δεν είχαν προσέλθει τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, αποφάσισε να επιστρατεύσει την οικογένειά της.

Έτσι λοιπόν συνοδεύτηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο από την οικογένεια της. Έφτασε από νωρίς το πρωί με τον σύζυγό της, τον 11χρονο γιο της στο 164ο εκλογικό τμήμα

Μάλιστα ο γραμματέας της είναι ο ανιψιός της, φοιτητής της Νομικής Σχολής της Θεσσαλονίκης. Όπως είπαν θέλησαν να στηρίξουν την μητέρα της οικογένειας ενώ ο μικρός Ξενοφών προτίμησε να δει από κοντά την εκλογική διαδικασία.

