Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Παράνομη μεταφορά αλλοδαπών: Κινηματογραφική καταδίωξη 23χρονου

Ο 23χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, προκειμένου να αποφύγει επικείμενο έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς. Πώς κατάφεραν να τον συλλάβουν.

Για παράνομη μεταφορά πέντε αλλοδαπών με επιβατικό όχημα, συνελήφθη 23χρονος αλλοδαπός στην περιοχή των Διαβατών, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο περιπολίας για την αστυνόμευση του νομού.

Ο 23χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, προκειμένου να αποφύγει επικείμενο έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς και αφού ακινητοποίησε το όχημα, προσπάθησε να διαφύγει κινούμενος σε χωράφι, αλλά συνελήφθη λίγο αργότερα, έπειτα από πεζή καταδίωξη και παρά την αντίσταση που προέβαλε.

Κατασχέθηκε το όχημα μεταφοράς, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οποίου ερευνάται, ενώ διαπιστώθηκε ότι έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας αλλοδαπής Αρχής. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

