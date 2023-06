Καβάλα

Φωτιά στην Καβάλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Πώς ξέσπασε η πυρκαγιά.

-

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι της Κυριακής στο Κοκκινοχώρι Καβάλας.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και με συνδρομή από μηχάνημα έργου ΟΤΑ.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κοκκινοχώρι Καβάλας. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από μηχάνημα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2023





Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - ΥΠΕΣ: στο 29% η συμμετοχή των ψηφοφόρων

Φωτιά σε σκάφος στη Μαρίνα Λαυρίου

Εκλογές 2023: Η Ελλάδα στις κάλπες - Πώς ψηφίζουμε, πότε θα βγουν τα αποτελέσματα