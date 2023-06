Κυκλάδες

Ναρκωτικά - Μύκονος: Συλλήψεις για διακίνηση κοκαΐνης (εικόνες)

Πώς κατάφεραν οι αρχές να εντοπίσουν τους δράστες και τι βρέθηκε στην κατοχή τος κατά την έρευνα που διεξήχθη.

Συνελήφθησαν δύο άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο. Σε βάρος των δραστών σχηματίστηκαν ξεχωριστές ποινικές δικογραφίες. Κατασχέθηκαν 17 «φιξάκια» κοκαΐνης, θρυμματιστής κάνναβής, 2.300€ κ.α.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

"Στο πλαίσιο ειδικών επιχειρησιακών δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν χθες Σάββατο 24 Ιουνίου 2023 στη Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, δύο άνδρες σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν ξεχωριστές ποινικές δικογραφίες για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, πρόκειται για:

Έναν αλλοδαπό, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 16 μικροσυσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 9,2 γραμμαρίων, έτοιμες προς διάθεση. Επίσης, έπειτα από έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του βρέθηκαν, ένα «φιξάκι» κοκαΐνης, κάνναβη βάρους 3,6 γραμμαρίων, μεταλλικός θρυμματιστής και το χρηματικό ποσό των 2.300 ευρώ.

Έναν ημεδαπό, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ποσότητα αποξηραμένης κάνναβης βάρους 2,4 γραμμαρίων. Οι ανευρεθείσες ναρκωτικές ουσίες και πειστήρια κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου".

