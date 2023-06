Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης διακίνησης μεταναστών (εικόνες)

Πώς κατάφεραν να τους εντοπίσουν οι αστυνομικές αρχές.

-

Τέσσερις αλλοδαποί διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας πέντε μη νόμιμους μετανάστες, συνελήφθησαν σε επαρχιακή οδό του Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.

Όπως ανακοινώθηκε από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, «οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δράστες, διότι εντόπισαν τους δύο να επιβαίνουν σε ΙΧΕ αυτοκίνητο και να λειτουργούν ως προπομποί για την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων σε ΙΧΦ αυτοκίνητο που επέβαιναν οι άλλοι δύο και μετέφεραν παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες».

Τα οχήματα κατασχέθηκαν και οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

"Συνελήφθησαν χθες (24-6-2023) το πρωί σε Επαρχιακή οδό του Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, τέσσερις (4) αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δράστες, διότι εντόπισαν τους δύο να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να λειτουργούν ως προπομποί για την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο που επέβαιναν οι άλλοι δύο και μετέφεραν παράνομα στην ενδοχώρα πέντε (5) μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου".

