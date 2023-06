Πρέβεζα

Πρέβεζα: αιματηρή συμπλοκή έξω από νυχτερινό μαγαζί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυροβολισμοί και ξυλοδαρμοί έστειλαν στο νοσοκομείο 3 άτομα στην Πρέβεζα.

-

(εικόνα αρχείου)

Πανικός προκλήθηκε το βράδυ του Σαββατου στην Πρέβεζα όταν υπήρξε συμπλοκή έξω από νυχτερινό μαγαζί με πυροβολισμούς και τραυματίες.

Το επεισόδιο φαίνεται πως ξεκίνησε έπειτα από παρεξήγηση που έγινε νωρίτερα μεταξύ τριών ατόμων.

Η συμπλοκή έγινε έξω από το κατάστημα με έναν άνδρα να πυροβολεί εναντίον δύο αδερφών με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να τραυματιστούν από τα θραύσματα. Τότε ο ένας από τα δύο αδέρφια, ξυλοκόπησε τον άνδρα που τους πυροβόλησε.

Από τον πανικό που προκλήθηκε, κλήθηκαν οι αρχές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το λιμεναρχείο συνέλεξε 7-8 κάλυκες .

Και οι τρεις νοσηλεύονται με τραύματα στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, ενώ οι δύο από αυτούς νοσηλεύονται φρουρούμενοι, καθώς το λιμεναρχείο προχώρησε σε δύο συλλήψεις.

Πηγή: prevezanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: μπόρες και βοριάδες την Δευτέρα

Εκλογές: Η επόμενη ημέρα, η ορκωμοσία Μητσοτάκη και η νέα κυβέρνηση

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ - ΟΠΕΚΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας