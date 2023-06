Αχαΐα

Κακοκαιρία στην Αχαΐα: Προβλήματα και κλειστοί δρόμοι (εικόνες)

Προβλήματα προκάλεσε στην Αχαΐα η κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή την Κυριακή. Φερτά υλικά προκάλεσαν κλείσιμο του δρόμου.

Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε το απόγευμα της Κυριακής την Αχαΐα. Βροχή και χαλάζι προκάλεσαν προβλήματα στην πόλη της Πάτρας, όπου διεκόπη το ρεύμα, ενώ όσοι είχαν πάει στην παραλία, έψαχναν να βρουν καταφύγιο από τη βροχή.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όμως, δημιουργήθηκε στο δρόμο Πούντας – Καλαβρύτων, όπου φερτά υλικά προκάλεσαν το κλείσιμο του δρόμου, την ώρα μάλιστα που πολλοί οδηγοί βρίσκονταν στο σημείο, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν εκεί, αναμένοντας τον καθαρισμό του δρόμου.

Ο αντιπεφερειάρχης Αχαΐας, Χαράλαμπος Μπονάνος, σημείωσε ότι, «έχει ήδη ανατεθεί σε συνεργαζόμενους εργολάβους να ανοίξουν τους δρόμους από τις κατολισθήσεις στην Ζαρούχλα και Πούντα Καλαβρύτων. Η εντολή είναι για άμεση παρέμβαση, είναι φαινόμενα που δεν τα είχαμε δει ούτε τον χειμώνα».

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Χαράλαμπο Μπονάνο δόθηκε παράταση της ψηφοφορίας για τέσσερα εκλογικά κέντρα στην περιοχή των Καλαβρύτων.

