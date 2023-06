Δωδεκανήσα

Φωτιά στη Ρόδο – Εκκένωση ξενοδοχείου (εικόνες)

Η φωτιά ξεκίνησε από σταθμευμένο δίκυκλο. Πυκνοί καπνοί κατέκλυσαν την περιοχή.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρόδο, καθώς ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή «Τραπεζία», στα Αφάντου, το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά δεν απειλεί άμεσα κατοικίες, ωστόσο, βρίσκεται κοντά στον οικισμό και ένα ξενοδοχείο, το οποίο εκκενώνεται για προληπτικούς λόγους, εξαιτίας των καπνών που έχουν κατακλύσει την περιοχή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 35 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, με 12 οχήματα.

Όπως αναφέρει η Ροδιακή, που δημοσιεύει και σχετικές φωτογραφίες, η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από ένα δίκυκλο όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην περιοχή.

