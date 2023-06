Εύβοια

Εύβοια: νεκρός φαντάρος - το αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κολόνα (εικόνες)

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στην Εύβοια με έναν νεαρό να χάνει τη ζωή του και δύο κοπέλες να τραυματίζονται.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Βέλος Αλιβέριου με έναν 22χρονο να χάνει την ζωή του.

Λίγο μετά τις 23:00 ένα όχημα στο οποίο επέβαινε ο 22χρονος οδηγός, και τρια ακόμη άτομα, εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με αποτέλεσμα να συγκρουστεί σε κολώνα της ΔΕΗ στο αντίθετο ρεύμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρεις εθελοντές ομάδας διάσωσης Sar 312, άνδρες της πυροσβεστικές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Με χρήση διασωστικής σειράς απεγκλωβίστηκαν τρία τραυματισμένα νεαρά άτομα και ένας νεαρός άνδρας χωρίς αισθήσεις από ΕΙΧ συνέπεια τροχαίου, και παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ, επί της Ε.Ο. Αλιβερίου-Λέπουρα του δήμου Κύμης- Αλιβερίου. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2023

Ο 22χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο Κέντρο Υγείας, ενώ τραυματίστηκαν και οι δύο επιβάτιδες του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 22χρονος πραγματοποιούσε την θητεία του στον στρατό ενώ βρισκόταν στην περιοχή με άδεια για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια του τροχαίου.

Πηγή: evima.gr

