Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: θρίλερ με νεκρό άνδρα σε πισίνα κλαμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό στη Ζάκυνθο, με τον άνδρα να χανει τη ζωή του σε πισίνα κλαμπ.

-

Τραγική κατάληξη είχε πάρτι που πραγματοποιήθηκε σε μπαρ στην περιοχή του Λαγανά της Ζακύνθου με έναν 20χρονο Βρετανό να εντοπίζεται νεκρός περίπου στις 10 το βράδυ την Κυριακή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ τον νεαρό Βρετανό εντόπισε μια από τις εργαζόμενους στο μπαρ κατά τη διάρκεια ενός από τα πάρτι που καθημερινά ξεκινούν στις 6 το απόγευμα και τελειώνουν περίπου στις 11 το βράδυ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες κάποια στιγμή η εργαζόμενη έχασε τον 20χρονο Βρετανό από τα μάτια της με τον υπεύθυνο του καταστήματος - που είναι και ναυαγοσώστης - να βγάζει τον νεαρό τουρίστα από την πισίνα και να ξεκινάει ΚΑΡΠΑ.

Στο μπαρ έφτασε ιδιωτικό ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον 20χρονο Βρετανό στο νοσοκομείο όπου, όμως, διαπιστώθηκε ο θάνατό του.

Η σορός του Βρετανού τουρίστα μεταφέρθηκε στην Πάτρα για νεκροψία-νεκροτομή με τους υπευθύνους του μπαρ στον Λαγανά να λένε ότι δεν πρόκειται για πνιγμό και ότι τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας στην επιχείρηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές: Σύλληψη Ρομά που μοίραζαν ψηφοδέλτια έξω από εκλογικό κέντρο

Εκλογές: Η επόμενη ημέρα, η ορκωμοσία Μητσοτάκη και η νέα κυβέρνηση

Εκλογές: Αποχή ρεκόρ στις 25 Ιουνίου