Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Ληστεία με οπαδική χροιά σε ανήλικο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός, έπεσε θύμα επίθεσης στο Αγρίνιο για την μπλούζα που φορούσε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

-

Ακόμη ένα περιστατικό οπαδικής βίας συνέβη στο Αγρίνιο σύμφωνα με καταγγελία.

Πιο συγκεκριμένα 17χρονος που φορούσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο, μετά από επίθεση που δέχτηκε στην Πλατεία Δημάδη, στο Αγρίνιο από τέσσερα άτομα και μάλιστα στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα, με τα όσα κατήγγειλαν οι γονείς του ανήλικου μιλώντας στο AgrinioTimes.gr οι τέσσερις δράστες είδαν τον γιο τους με μπλούζα του Παναθηναϊκού και του επιτέθηκαν χτυπώντας τον σοβαρά στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Παράλληλα, του αφαίρεσαν τόσο τη φανέλα της ομάδας που φορούσε αλλά δεν σταμάτησαν εκεί καθώς -σύμφωνα πάντα με τα όσα καταγγέλλουν οι γονείς του, του έκλεψαν το κινητό τηλέφωνο και χρήματα.

Μετά το σοβαρό αυτό περιστατικό οι γονείς κατευθύνθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου υποβάλλονταν μηνύσεις, ενώ το παιδί οδηγήθηκε και στο Νοσοκομείο Αγρινίου για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Να σημειωθεί πως για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος των τεσσάρων για αθλητική βία και επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές: τα κορυφαία στελέχη που μένουν “εκτός”

Λεωφόρος Μαραθώνος: νεκρός σε τροχαίο εθελοντής πυροσβέστης (εικόνες)

Εκλογές - Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αξιωματική αντιπολίτευση θα είναι η Πλεύση Ελευθερίας