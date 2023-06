Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έσπασε αγωγός φυσικού αερίου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικά οχήματα και έχει αποκλειστεί η περιοχή.

-

Αγωγός φυσικού αερίου έσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η βλάβη σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Γεωργίου Σεφέρη και Λόρδου Βύρωνος και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, του περιστατικού επιλαμβάνεται η αρμόδια εταιρεία διανομής φυσικού αερίου.

Εικόνες: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές: Οι celebrities που μπήκαν στη Βουλή κι όσοι έμειναν εκτός

Γλυφάδα: Ανήλικοι ληστές τραυμάτισαν αστυνομικούς

Λακωνία – γάμος: Τους έριχναν ρύζι με φτυάρια από εκσκαφέα! (εικόνες)