Ηράκλειο

Ηράκλειο: έκανε δουλειές και έπεσε από το μπακλκόνι...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το ατύχημα. Ποια είναι η κατάσταση του άνδρα που νοσηλεύεται στο νοοκομείο.

-

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε χθες σε γειτονιά του Ηρακλείου εξαιτίας ενός άνδρας που έπεσε από μεγάλο ύψος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες το μεσημέρι όταν ο 55χρονος την ώρα που εκτελούσε εργασίες στην βεράντα του σπιτιού του έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο… κενό.

Ο γείτονας τον είδε και ειδοποίησε τις αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 55χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 55χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Αρένα” - Στίγκας: οι Σπαρτιάτες μοιάζουν πολύ στους “Έλληνες” του Κασιδιάρη (βίντεο)

Πέθανε η Άντζελα Ζήλεια

Έστειλε γυμνές φωτογραφίες της σε “χάκερ” που υποδύθηκε το αγόρι της