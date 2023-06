Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσικλέτα σε λίγες ώρες

Πώς συνέβη το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον 56χρονο.

Δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσικλέτα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη.

Η μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε 56χρονος εξετράπη της πορείας της, στην Καλαμαριά, στο ύψος του Κυβερνείου, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα.

Τα ακριβή αίτια θανάτου του 56χρονου δεν έχουν γίνει γνωστά. Ερευνάται πάντως εάν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του δικύκλου από παθολογικά αίτια.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε σε νοσοκομείο.

