Δημήτρης Παπαστεργίου: Ποιος αναλαμβάνει Δήμαρχος στα Τρίκαλα μετά την υπουργοποίησή του

Για πρώτη φορά γυναίκα δήμαρχο θα έχουν τα Τρίκαλα.

Για πρώτη φορά γυναίκα δήμαρχο θα έχουν τα Τρίκαλα καθώς η Νικολέτα Μπρουζούκη θα αναλάβει τη θέση του πρώην δημάρχου που πλέον αναλαμβάνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστρεργίου.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, τη θέση του πρώην δημάρχου παίρνει η πρώτη σε ψήφους δημοτική σύμβουλος από την πλειοψηφούσα παράταξη η οποία θα οδηγήσει σε όποια άλλη διαδικασία προκύψει.

Η Τρικαλινή δικηγόρος θα γίνει η πρώτη γυναίκα δήμαρχος στην πόλη των Τρικάλων τουλάχιστον μέχρι το τέλος της θητείας.

