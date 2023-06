Μαγνησία

Βόλος: Έδειρε τους ηλικιωμένους γονείς της μπροστά στα ανήλικα ανίψια της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύμα της κόρης τους πέφτουν οι γονείς μίας γυναίκας που τους κακοποιεί συστηματικά.

-

Θύμα της 43χρονης κόρης τους έπεσαν, για ακόμα μία φορά, οι γονείς της εθισμένης γυναίκας που πουλάει τα πράγματά τους για να πάρει τη δόση της. Την τελευταία φορά χτύπησε τους γονείς της και πήρε την τηλεόρασή τους, αξίας 900 ευρώ, για να πάρει ναρκωτικά. Πρόκειται για την τρίτη τηλεόραση που αρπάζει από το σπίτι τους, στο Βόλο.

«Ναι, την πούλησα 50 ευρώ αλλά όχι για ναρκωτικά. Ήθελε να πάρω εσώρουχα και κρέμα για τα κουνούπια», ήταν η απάντηση της 43χρονης.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι κατήγγειλε την 43χρονη κόρη του την Κυριακή το βράδυ. Μπήκε στο σπίτι και απαιτώντας να της δώσουν χρήματα, τα έσπασε όλα, αντιμετωπίζοντας την άρνησή τους. Θύμα της οργής της και ο 80χρονος πατέρας της. Χθες η 43χρονη οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο για ενδοοικογενειακή απειλή, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, εξύβριση και κλοπή, με την ίδια να δεσμεύεται πως θα φύγει από το σπίτι και δεν θα ενοχλήσει ξανά τους γονείς της. Τότε, η μητέρα της «λύγισε» καθώς η 43χρονη δεν είναι το μόνο παιδί της που κάνει χρήση. Ο γιός της είναι φυλακή και το μόνο παιδί που της συμπαραστέκεται είναι η δεύτερη κόρη της. Στα επεισόδια της Κυριακής, μάρτυρες των βίαιων επεισοδίων έγιναν τα δύο εγγόνια της, που η δεύτερη κόρη της ζήτησε να κρατήσει για λίγες ώρες . «Δεν αντέχεται άλλο αυτή η ζωή», είπε η μητέρα, απελπισμένη.

Ο 80χρονος πατέρας της 43χρονης κατέθεσε πως η κόρη του έχει «ρημάξει» το σπίτι στις κλοπές. «Οι καυγάδες είναι καθημερινοί. Εάν δεν της δώσουμε 30 ευρώ, τα σπάει όλα . Η γειτονιά μόνο με εμάς ασχολείται. Βγαίνει ο κόσμος στα παράθυρα και μας χτυπάει τις πόρτες για να δει αν χρειαζόμαστε βοήθεια. Αναγκάζομαι να της δίνω λεφτά γιατί ντρέπομαι τον κόσμο. Της ζητάμε να φύγει και απαιτεί να φύγουμε εμείς. Έχει σπάσει την κουζίνα και το κινητό της μητέρας της γιατί δεν της το έδωσε για να το πουλήσει. Ψάχνει παντού για χρήματα και όταν πήγα να της πάρω την τσάντα της μητέρας της που την ψαχούλευε, με έγδαρε», είπε για την κόρη του που απειλεί να τους σκοτώσει και να τους κάψει όταν αρνούνται να της δώσουν χρήματα.

Η κατηγορούμενη με την σειρά της κατέθεσε πως οι γονείς της είναι ανυπόφοροι και δεν της συμπαραστέκονται στην αρρώστια της. «Με φωνάζουν πρεζόνι και λένε ότι θα πεθάνω» , είπε στην έδρα, δεσμευόμενη πως θα φύγει από το σπίτι και θα βρει δουλειά.

Καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 9 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς είχε παλιότερη καταδίκη για φορολογικό αδίκημα, με δικαίωμα έφεσης, που έχει αναστέλλουσα δύναμη. Το εάν θα φυλακιστεί θα εξαρτηθεί από την απόφαση του Εφετείου.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυφάδα: Ανήλικοι έκλεψαν 14χρονο και χτύπησαν αστυνομικούς (βίντεο)

Παιδικοί σταθμοί ΔΥΠΑ: Πότε λήγουν οι αιτήσεις

Θεσσαλονίκη: Ξυλοδαρμός μετά από παρενόχληση κοπέλας (εικόνες)