Αχαΐα

Πάτρα: Παιδί κλειδώθηκε σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε σε Αστυνομία και Πυροσβεστική για παιδάκι που σύμφωνα με μαρτυρίες κλειδώθηκε σε αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ΙΧ εντόπισαν περαστικοί στην περιοχή των Συχαινών , κοντά στο Μείλιχο ποταμό και όταν είδαν το παιδάκι μόνο του ενημέρωσαν τις αρχές.

Η έκτακτη κατάσταση δημιουργήθηκε όταν ζευγάρι στάθμευσε μπροστά από φαρμακείο και βγαίνοντας από το όχημά τους άφησαν τα κλειδιά πάνω στην μηχανή , όταν όμως έκλεισαν οι πόρτες το αυτοκίνητο κλείδωσε αυτάματα.Τοτε οι γονείς βρέθηκαν μπροστά στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής τους , καθώς το μόλις δύο ετών αγοράκι τους που βρισκόταν στο καρεκλάκι του στο πίσω κάθισμα είχε κλειδωθεί μέσα και οι ίδιοι δεν μπορου΄σαν να ανοίξουν το όχημα.

Άμεσα ενημερώθηκε η Πυροσβεστική άνδρες της οποίας φθάνοντας απεγκλώβισαν το παιδάκι και οι γονείς το πήραν στην αγκαλιά τους μετά την λαχτάρα που πέρασαν.

Πηγή: tempo24.news

