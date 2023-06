Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με πτώμα σε παραλία

Το πτώμα εντοπίστηκε από περαστικό και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ανήκει σε άντρα ο οποίος αγνοούνταν από τις 24 Ιουνίου.

Σε 67χρονο από το Μελισσοχώρι, ο οποίος αγνοούνταν από τις 24 Ιουνίου 2023, ανήκει το πτώμα που εντόπισε πολίτης στις 7:30 το πρωί σε παραλία της ανατολικής Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Διαβαλκανικού Ιατρικού Κέντρου.

Ο πολίτης που βρήκε το πτώμα κάλεσε το 100 για το περιστατικό, ενώ στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Οι Αρχές ειδοποίησαν τους οικείους του άνδρα για να αναγνωρίσουν τη σορό.

