Τροχαίο – Κάρπαθος: Νεκρός νεαρός μοτοσικλετιστής

Τη ζωή του στην άσφαλτο έχασε ένας νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας στην Κάρπαθο.

(εικόνα αρχείου)

Την τελευταία του πνοή, άφησε στην άσφαλτο σήμερα τα ξημερώματα ένας 28χρονος από την Κάρπαθο, ο οποίος κινείτο με το δίκυκλο όχημά του, στον δρόμο Πηγάδια – Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικές αρχές του νησιού, το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στον 28χρονο Καρπάθιο, σημειώθηκε στο 2ο χιλιόμετρο της οδού, στις 5:20 τα ξημερώματα, όταν ο νεαρός οδηγός, έχασε τον έλεγχο της δίκυκλης μοτοσικλέτας που οδηγούσε και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τοιχίο.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο θανατηφόρο τροχαίο, διενεργούν αρμόδιοι αξιωματικοί του τοπικού αστυνομικού Τμήματος του νησιού.

