Κρήτη: Τουρίστας πέθανε στο ξενοδοχείο

Στο ξενοδοχείο άφησε την τελευταία του πνοή ένας τουρίστας, παρά τα «σημάδια» που προηγήθηκαν.

Μοιραίες ήταν οι διακοπές στη Κρήτη για ένα 68χρονο άνδρα από την Αυστρία. Ο τουρίστας επισκέφθηκε τα Μάλια μαζί με τη σύντροφό του όμως δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή στο δωμάτιου του ξενοδοχείου, όπου διέμεναν.

Όλα ξεκίνησαν το γύρω στις 6:30 το πρωί της Τρίτης 27 Ιουνίου, όταν ο 68χρονος ενημέρωσε τη σύντροφό του πως δεν αισθάνεται καλά. Άμεσα κλήθηκε βοήθεια στο σημείο όμως ήταν ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα, καθώς μόλις έφτασαν διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν ο άτυχος άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ περισσότερο φως στα αίτια που προκάλεσαν το θάνατό του αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

