Τροχαίο - Αλεξανδρούπολη: Φορτηγό με μετανάστες έπεσε σε στύλο φωτισμού

Πρόσκρουση φορτηγού που μετέφερε παράνομα 21 μετανάστες σε στύλο φωτισμού. Τρεις τραυματίες, χειροπέδες στον διακινητή.

Τρεις από τους συνολικά 21 μετανάστες τραυματίστηκαν κατά την πρόσκρουση φορτηγού, στο οποίο επέβαιναν, σε στύλο φωτισμού στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί όταν ο οδηγός-διακινητής φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να παρεκκλίνει της πορείας του και να ακινητοποιηθεί μετά την πρόσκρουση σε κολώνα φωτισμού.

Κατά τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις εκ των μεταναστών που για προληπτικούς λόγους διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης απ' όπου, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αναμένεται να αποχωρήσουν εντός της ημέρας καθώς τα τραύματα τα οποία φέρουν δεν χρήζουν νοσηλείας.

Ο συλληφθείς διακινητής θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Αλεξανδρούπολης ενώ για τους μετανάστες θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης των στοιχείων τους.

