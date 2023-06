Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: άφησε μόνο το μωρό σπίτι και συνελήφθη

Τις Αρχές κάλεσαν οι γείτονες που άκουγαν το κλάμα του μωρού.

Μια 37χρονη συνελήφθη διότι άφησε μόνο του στο σπίτι το ενός έτους παιδί της, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε, χθες το πρωί, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Γείτονες άκουσαν το παιδί να κλαίει οπότε απευθύνθηκαν στην Άμεση Δράση.

Ύστερα από αστυνομικές αναζητήσεις η 37χρονη μητέρα (υπήκοος Αλβανίας) εντοπίστηκε και συνελήφθη. Σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

