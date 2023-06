Δωδεκανήσα

Φωτιά στη Ρόδο – κινδυνεύει παρθένο δάσος (εικόνες)

Η φωτιά ξεκίνησε στα Σιάννα κοντά στο εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής και επεκτείνεται προς το δάσος της Κυμισάλας.

Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική, η οποία επιχειρεί με 28 πυροσβέστες, τρία αεροπλάνα κι ένα ελικόπτερο, να σβήσει την πυρκαγιά που ξεκίνησε στα Σιάννα κοντά στο εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής και επεκτείνεται προς το δάσος της Κυμισάλας, στη Ρόδο.

Στην επιχείρηση δασοπυρόσβεσης συμμετέχουν και εθελοντικές ομάδες, δυνάμεις της πολιτικής προστασίας του δήμου και της περιφέρειας με σκοπό να οριοθετηθεί το συντομότερο δυνατό η φωτιά και να αποτραπεί η καταστροφή ενός παρθένου πευκοδάσους που μέχρι σήμερα είχε γλιτώσει από την πύρινη λαίλαπα.

«Η φωτιά είναι ανάμεσα στην περιοχή Βασιλικός και στην Κυμισάλα. Προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε στην κορυφογραμμή για να μη φτάσει μέχρι κάτω στα αμπέλια και επεκταθεί περαιτέρω. Βοηθούν σημαντικά τα εναέρια μέσα», δήλωσε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Νεκτάριος Φλοσκάκης ο οποίος βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος.

