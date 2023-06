Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Βίαζε για πέντε χρόνια την ανήλικη κόρη των φίλων του

Στις φυλακές 55χρονος που κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά επί 5 χρόνια την ανήλικη κόρη των φίλων του. Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του. Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Το δρόμο για τις φυλακές πήρε 55χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι επί πέντε χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη των οικογενειακών του φίλων. Σήμερα απολογήθηκε στην 2η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Χρειάστηκε να περάσουν πάνω από 10 χρόνια και να ενηλικιωθεί η παθούσα για να αποκαλύψει όσα βίωνε. Κατά πληροφορίες, είχε απευθυνθεί σε ψυχολόγο με τη βοήθεια του οποίου «ανοίχτηκε» και τελικά αποφάσισε να απευθυνθεί στις Αρχές, καταθέτοντας μήνυση σε βάρος του 55χρονου κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, οι πράξεις τελέστηκαν το διάστημα 2005-2010, όταν η ίδια πήγαινε στο δημοτικό. Ο κατηγορούμενος υπήρξε οικογενειακός φίλος των γονιών της και φιλοξενείτο συχνά στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, διώκεται για βιασμό, κατάχρηση ανηλίκου και γενετήσιες πράξεις με ανήλικο. Απολογούμενος αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών, χωρίς όμως να πείσει εισαγγελέα και ανακρίτρια.

