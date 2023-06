Μαγνησία

Φωτιά στο Πήλιο - Στη “μάχη” και ενάερια μέσα

Η πυρκαγιά καίει πευκοδάσος. Στο σημείο επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός έχει σημάνει, το μεσημέρι της Πέμπτης, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στον Μουρτιά του Νοτίου Πηλίου.

Η πυρκαγιά καίει πευκόδασος και στη "μάχη" έχουν ριχτεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά είναι μεγάλη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Μορτιά Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 29, 2023

