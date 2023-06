Δωδεκανήσα

Ρόδος: Φωτιά σε πλοιάριο με δεκάδες επιβάτες (εικόνες)

Μεγάλη επιχειρηση πραγματοποιείται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε τουριστικό πλοιάριο στην παραλία Στεγνών στον Αρχάγγελο της Ρόδου.

Άμεσα από το σκάφος που βρισκόταν κοντά στην ακτή απομακρύνθηκαν όλοι οι επιβάτες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Στην περιοχή έσπευσαν στελέχη του Λιμεναρχείου Ρόδου, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και αλιευτικά σκάφη για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς.

