Κακοποίηση ζώου - Ζάκυνθος: Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους ο 75χρονος που έσερνε σκυλάκι με το αμάξι

Σε βάρος του, είχε σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων.

Ελεύθερος αφέθηκε πριν λίγη ώρα, ο 75χρονος, που έσερνε ένα σκυλί, έχοντάς το δεμένο στο πίσω μέρος αυτοκινήτου που οδηγούσε, στην περιοχή του Γαϊτανίου στη Ζάκυνθο.

Ο 75χρονος, στις 13:00 περίπου το μεσημέρι, πέρασε την πύλη του Δικαστικού Μεγάρου Ζακύνθου, όπου απολογήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον Ανακριτή Ζακύνθου και με την σύμφωνη γνώμη και των δύο αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους.

Στον 75χρονο έχει βεβαιωθεί διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ.

