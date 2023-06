Λάρισα

Λάρισα: Έπιασε φωτιά στο μπαλκόνι, έπεσε και καρφώθηκε στα κάγκελα! (εικόνες)

Πώς συνέβη η τραγωδία σε γειτονιά της Λάρισας.

Αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη Λάρισα, με θύμα έναν άνδρα.

Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, ο άντρας ηλικίας 50 με 55 ετών, ευρισκόμενος σε μπαλκόνι πολυκατοικίας στην περιοχή της οδού Αγιάς – άγωνστο πως μέχρι στιγμής – πήρε φωτιά (κατά τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να αυτοπυρπολήθηκε) και στη συνέχεια έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα να καρφωθεί σε μεταλλικά κάγκελα και να βρει ακαριαίο θάνατο!

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας που έχουν αποκλείσει την περιοχή, ώστε να ανασυρθεί η σορός του. Κατά άλλες πηγές, πρόκειται για ένστολο, πατέρα δύο παιδιών.

