Ενδοοικογενειακή βία: Την έσερνε από τα μαλλιά και απειλούσε να τη σκοτώσει

Ο 40χρονος συνελήφθη και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης. Τι υποστηρίζει η μητέρα του δράστη.

Η «μάχη» μεταξύ ζευγαριού τα μεσάνυχτα της Τετάρτης έφερε έναν 40χρονο άνδρα στο εδώλιο, με καταγγέλλουσα την 38χρονη σύντροφό του και την 76χρονη μητέρα του ως μάρτυρα.

Ο άνδρας κατηγορούνταν για ενδοοικογενειακή απειλή, ενδοοικογενειακή βία, εξύβριση και παράνομη κατακράτηση, κρίθηκε ένοχος για τα τρία πρώτα αδικήματα και καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε συνολική ποινή φυλάκισης ενός έτους και πέντε μηνών με τριετή αναστολή, ενώ του δόθηκε η δυνατότητα η έφεσή του να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Το ζευγάρι είχε σχέση για 15 μήνες, χωρίς προβλήματα, αλλά η κατάσταση άλλαξε τον τελευταίο ενάμιση μήνα, ενώ η 38χρονη υποστήριξε πως ο κατηγορούμενος την έχει χτυπήσει στο παρελθόν άλλες τέσσερις φορές.

Την άρπαξε από τα μαλλιά και άρχισε να τη σέρνει

Η 38χρονη που φέρεται να είναι τοξικοεξαρτημένη κατέθεσε ως μάρτυρας και είπε ότι προχθές το βράδυ, ο 40χρονος πήγε στο σπίτι της και όταν αρνήθηκε να τον ακολουθήσει στο σπίτι του, αυτός άρχισε να τη βρίζει και την άρπαξε από τα μαλλιά και άρχισε να τη σέρνει μέχρι το αυτοκίνητο, επιβιβάζοντάς την με το ζόρι.

Αυτή επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα για να φύγει, όμως, εκείνος φέρεται να της έκανε κεφαλοκλείδωμα και να την κράτησε μέσα στο όχημα, ενώ της πήρε το κινητό τηλέφωνο. Στη συνέχεια πήγαν στο σπίτι του, σπρώχνοντάς την στο ασανσέρ, όπως είπε, την έσπρωξε και την πέταξε στον καναπέ. Η γυναίκα φέρεται να έκανε τούμπα και όπως έπεσε πίσω χτύπησε στο κεφάλι και στον ώμο, ενώ έσπασε και μια κούπα. Όπως είπε φώναζε συνεχώς βοήθεια, αλλά ο 40χρονος την απειλούσε πως θα τη σκοτώσει.

Η 76χρονη μητέρα του κατηγορούμενου ισχυρίστηκε πως προχθές από το απόγευμα βρισκόταν στο σπίτι της ο γιος της και η 38χρονη, στις 10 το βράδυ της είπαν ότι θα πάνε στο σπίτι της για να πάρουν κάποια ρούχα. Επέστρεψαν λίγα λεπτά μετά τις 12 και τότε άκουσε στην είσοδο φασαρία. Όπως είπε ο γιος της ανέβασε με το ζόρι την 38χρονη και την έσπρωξε μόνο πάνω στον καναπέ με αποτέλεσμα να πέσει και να σπάσει η κούπα. Επίσης είπε ότι εκείνη τον έβριζε και φώναζε βοήθεια.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος κατηγόρησε την πρώην σύντροφό του πως κάνει καθημερινή χρήση ναρκωτικών, επιβεβαιώνοντας τα όσα συνέβησαν. Σε ερώτηση του προέδρου τι δουλειά κάνει, απάντησε πως είναι άνεργος, επειδή έχει χαλασμένα δόντια (…) και δήλωσε πρώην χρήστης ναρκωτικών.

Ο εισαγγελέας έδρας στην πρότασή του ζήτησε να εκτίσει τους 3 μήνες από τους συνολικά 17 της ποινής του, επειδή αποτελεί κίνδυνο για το κοινωνικό σύνολο, αλλά το Δικαστήριο αποφάσισε να του χορηγηθεί αναστολή για όλη την ποινή.

