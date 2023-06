Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη στον Δενδροπόταμο

Πώς κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές να τους ακινητοποιήσουν και να τους συλλάβουν.

Μία επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 03:40, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ πραγματοποίησαν σήμα σε ένα ΙΧ όχημα με δύο επιβαίνοντες στη Συμμαχική Οδό, προκειμένου ο οδηγός να σταματήσει και να το ελέγξουν.

Ο οδηγός ωστόσο δε σταμάτησε, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μία καταδίωξη η οποία έφτασε μέχρι και την περιοχή του Δενδροποτάμου. Εκεί, το όχημα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία προσέκρουσε σε μία κολώνα, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να ακινητοποιήσουν τους δύο Ρομά επιβαίνοντες και να τους συλλάβουν.

Λίγο αργότερα, διαπιστώθηκε ότι το όχημα είχε κλαπεί από τη Βέροια.

