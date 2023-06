Χανιά

Στα Χανιά το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο “Odyssey of the seas” (εικόνες)

Το κρουαζιερόπλοιο κατέπλευσε το πρωί στο λιμάνι της Σούδας, μεταφέροντας 4.944 επιβάτες και 1.663 μέλη πληρώματος

Μία ακόμα άφιξη κρουαζιερόπλοιου καταγράφηκε σήμερα στα Χανιά.

Το κρουαζιερόπλοιο «Odyssey of the seas», κατέπλευσε το πρωί στο λιμάνι της Σούδας, μεταφέροντας 4.944 επιβάτες και 1.663 μέλη πληρώματος.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό επιβατών σε πλοίο που έχει προσεγγίσει μέχρι σήμερα το λιμάνι της Σούδας και όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής Δημήτρης Βιριράκης, «με την σημερινή άφιξη καταγράφεται ρεκόρ επιβατών σε πλοίο».

Οι επιβαίνοντες στο πλοίο επισκέπτονται την πόλη των Χανίων, το Ενετικό Λιμάνι καθώς και σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

