Σάμος

Φωτιά στη Σάμο (εικόνες)

Πώς ξέσπασε η φωτιά που καίει στο νησί.

Φωτιά ξέσπασε στην Σάμο.

Κινητοποίηση της πυροσβεστικής βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Μυτιληνιοί στην Σάμο. Έχουν επιστρατευτεί 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρο και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μυτιληνιοί, #Σάμος.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2023

πηγή: samos24.gr, samos.times

