Θεσσαλονίκη: η ποινή για την μητέρα που άφησε μόνο το μωρό της και βγήκε για ψώνια

Καταδικάστηκε η μητέρα που άφησε μόνο το μωρό της σπίτι και βγήκε για ψώνια.

Ποινή φυλάκισης 6 μηνών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στην 37χρονη που άφησε την ενός έτους κόρη της μόνη της στο σπίτι. Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η ίδια δεν εμφανίστηκε στη δίκη και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η υπεράσπισή της, η 37χρονη -με καταγωγή από την Αλβανία- πήγε για ψώνια στο σούπερ μάρκετ και καθώς δεν είχε κάποιον να προσέξει το βρέφος όσο θα απουσίαζε, το άφησε μόνο του.

Γείτονες άκουσαν το βρέφος να κλαίει, οπότε κάλεσαν την Άμεση Δράση. Αστυνομικοί την περίμεναν έξω από το διαμέρισμα και μετά από είκοσι λεπτά εμφανίστηκε η 37χρονη. Τα πρώτα της λόγια, όταν την ρώτησαν πού είχε πάει, ήταν ότι πήγε να αγοράσει τσιγάρα, κατέθεσε στο δικαστήριο μάρτυρας αστυνομικός. «Το μωρό διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του» πρόσθεσε ο ίδιος.

