Πόρτο Λάγος: Ερασιτέχνης ψαράς βρέθηκε νεκρός στο λιμάνι

Ο 57χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε, χθες, 57χρονος ερασιτέχνης ψαράς, στην χερσαία ζώνη λιμένα Πόρτο Λάγους.

Ο άνδρας διεκομίσθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγους που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.

