Θεσσαλονίκη

Εργατικό δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 57χρονος άντρας έπεσε από μηχάνημα έργων και κατέληξε.

-

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή των Διαβατών.

Λίγο μετά τις 8 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, 57χρονος Αλβανός κατέπεσε από μηχάνημα έργων, σε εταιρεία ανακύκλωσης στα Διαβατά και κατέληξε.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Δέλτα.

Ειδήσεις σήμερα: